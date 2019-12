Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raub auf Bettenfachgeschäft: Polizei fahndet mit Video und Foto nach Täter

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte das unter https://k.polizei.hessen.de/1271210841 veröffentlichte und zum Download bereitgestellte VIDEO sowie das beigefügte FOTO, auf denen der Täter zu sehen ist. Zudem weisen wir auf unsere Presseveröffentlichungen vom Freitag, 15. November 2019, 19:55, und Dienstag, 19. November 2019, 15:15 Uhr, hin.)

Kassel-Wehlheiden: Mit der Veröffentlichung des Tatvideos und eines Fotos des Täters erhoffen sich die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf den bislang unbekannten Mann zu bekommen, der am Freitag, dem 15. November 2019 ein Bettenfachgeschäft in der Kohlenstraße in Kassel überfiel. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach Zeugen führten bislang nicht zur Identifizierung des Räubers, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Täterbeschreibung

- ca. 1,80 m groß, 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Statur, grau melierter Schnauzbart, sprach akzentfreies Deutsch; bekleidet mit dunkler Hose und bis zur Mitte der Oberschenkel reichender Jacke, die an den Schultern und Ärmeln schwarz abgesetzt und im unteren Bereich grün ist; trug eine schwarze Basecap und darüber die schwarze Kapuze eines Hoodies

Räuber drohte mit Revolver

Der Unbekannte hatte an dem Freitag um kurz nach 17 Uhr das Bettenfachgeschäft in der Kohlenstraße, zwischen Kirchweg und Friedenstraße betreten, einen Angestellten mit einem Revolver bedroht und Bargeld aus der Kasse erbeutet. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft nach rechts in Richtung Druseltalstraße und weiter in unbekannte Richtung.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell