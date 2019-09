Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mercedesbesitzer erwischt Einbrecher und sperrt ihn im Auto ein

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Ein 37-jähriger Mann aus Kassel zögerte in der Nacht zum heutigen Dienstag nicht lange, als er von seiner Frau erfuhr, dass ein Einbrecher gerade den Innenraum seines Mercedes durchwühlt. Er eilte zum Fahrzeug und hielt von außen die Tür zu, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der festgenommene, amtsbekannte 39-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug verantworten.

Wie der Mercedesbesitzer den Polizisten des Polizeirevier Süd-West bei der Anzeigenaufnahme berichtete, bemerkte seine Frau, gegen 1 Uhr, dass ein ihr Unbekannter in seinem Auto, das in der Virchowstraße abgestellt war, saß und den Innenraum durchwühlte. Sie lief sofort nach Hause und weckte ihren Mann, der den immer noch im Auto sitzenden Einbrecher durch Zuhalten der Autotür an einer Flucht hinderte, während sie die Polizei alarmierte. Die kurz darauf eingetroffenen Streifen erkannten dann, dass es sich bei dem Einbrecher um einen alten Bekannten handelt, der wegen gleicher Eigentumsdelikte hinreichend bekannt ist. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Kleingeld, dass er offenbar aus dem Fahrzeuginneren geklaut hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Die Polizisten brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Wie er den Wagen öffnete, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei den Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei geführt werden.

