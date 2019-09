Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn: 26-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 8:17 Uhr und um 9:07 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4375775 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel: Der 26 Jahre alte Fußgänger aus Kassel, der am heutigen Montagmorgen an der Haltestelle Murhardstraße in Kassel von einer Straßenbahn erfasst wurde, ist nach derzeitigen Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen hatte ihn anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, in das er stationär aufgenommen werden musste.

Fußgänger trug Kopfhörer

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte zum Hergang berichten, trug der 26-Jährige zur Unfallzeit Kopfhörer, die ihn möglicherweise in seiner Wahrnehmung einschränkten. Nachdem er zunächst aus Richtung der Universität kommend an der Grün zeigenden Fußgängerampel die beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Wilhelmshöher Allee überquerte, achtete er im weiteren Verlauf offenbar nicht auf die von links kommende Straßenbahn. Nach Zeugenangaben soll die 30-jährige Fahrerin der Straßenbahn trotz Warnsignal und eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem auf die Gleise tretenden Mann nicht mehr verhindert haben können. Der 26-Jährige wurde von dem Schienenfahrzeug frontal erfasst und war dann unter die Bahn geraten. In der Folge musste die Straßenbahn durch die alarmierte Kasseler Feuerwehr auf der rechten Seite angehoben werden, um den Verletzten zu befreien.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden nun bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte geführt.

