Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bei einem am gestrigen Sonntagabend in Baunatal stattgefundenen Unfall erlitt ein 26-jähriger Kradfahrer aus Baunatal schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Polizisten vom Revier Süd-West mitteilen, fuhr der 26-Jährige gegen 18:50 Uhr mit seinem Krad auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Altenbauna in Richtung stadtauswärts. An der Straße "Am Erlenbach" kam von rechts aus der Einmündung ein Toyota, den ein 58-Jährigen aus Baunatal lenkte. Der vorfahrtsberechtigten Kradfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Toyota, der auf die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt einbiegen wollte, zu vermeiden und kam dabei zu Fall. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führen die Polizisten der Ermittlungsgruppe des Reviers Süd-West.

