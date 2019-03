Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030319 - 0206: Verkehrsunfall nach internistischem Notfall in Morsbach-Rolshagen

Morsbach (ots)

Am 03.03.2019 befuhr gegen 11:15 Uhr ein 82-jähriger Mann aus Morsbach mit seinem Auto die Gemeindestraße von der L94 kommend in Richtung Rolshagen. Dort kam er im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte nach dem Befahren einer ansteigenden Böschung mit dem Fahrzeug um. Durch mehrere Zeugen erfolgte eine Erstversorgung vor Ort. Der 82-jährige wurde durch die eingesetzte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und in einem Krankenhaus versorgt. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem internistischen Hintergrund als Ursache des Vorfalls auszugehen. Zur Klärung des Hergangs wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

