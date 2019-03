Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010319-0203: Kennzeichen gestohlen

Wiehl (ots)

Die Kennzeichen GM - F 1004 haben Unbekannte von Donnerstag auf Freitag (28.02 / 01.03) in Wiehl-Bomig gestohlen. Die Kennzeichen waren an einem LKW angebracht, der an der Straße "Am Verkehrskreuz" auf dem Gelände einer KFZ-Werkstatt abgestellt war. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen, die zwischen 17.00 und 07.00 Uhr gestohlen wurden, nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

