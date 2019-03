Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 81-jährige PKW-Fahrerin verunglückt in eigener Grundstückseinfahrt

51647 Gummersbach, Meinerzhagener Straße 15 (ots)

Am frühen Samstagabend (02.03.) gegen 19:00 Uhr prallte eine 81-jährige PKW Fahrerin aus Gummersbach mit Ihrem PKW gegen einen Baum. Die Seniorin hatte die eigene Grundstückeinfahrt Richtung Garage befahren. Nach einem Fahrfehler verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich linksseitig an einem Baum neben ihrer Grundstückseinfahrt. Die Fahrerin war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, ehe sie von Kräften der Feuerwehr befreit werden konnte. Da die 81-jährige Gummersbacherin unter Schock stand, wurde sie zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Bergung des PKW und parkten das Fahrzeug schließlich ordnungsgemäß in der Garage der Besitzerin.

