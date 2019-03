Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020319 - 0204: Verkehrsunfall mit Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung in Gummersbach-Lantenbach

Gummersbach (ots)

Am 02.03.2019 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei ein unfallbeschädigtes Auto auf einem Parkplatz im Bereich Talsperrenweg gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme an der Örtlichkeit konnte in der Nähe ein beschädigtes Verkehrszeichen festgestellt werden. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 31-jähriger Mann aus Gummersbach, befand sich nicht mehr an seinem Auto, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholeinfluß bemerkt. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

