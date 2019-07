Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht schnell geklärt

Verdächtige uneinsichtig

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen beschädigte eine Autofahrerin auf dem Will-Pattberg-Ring beim Ausparken einen anderen Pkw, an dem ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen hatten das Kennzeichen des flüchtigen Pkw der Polizei mitgeteilt und kurz darauf entdeckten Polizeibeamte den Pkw. Dieser wies frische Unfallspuren auf.

Die Autofahrerin, eine 72-jährige Bocholterin, zeigte sich nicht geständig. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Bocholterin über die rechtlichen Folgen einer Weiterfahrt vor einer anderslautenden Entscheidung eindringlich belehrt. Sie schien auch dies nicht akzeptieren zu wollen und kündigte weitere Autofahrten an. Die Führerscheinstelle wurde dementsprechend informiert.

