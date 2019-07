Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Gestohlenes Auto startete nicht

Raesfeld (ots)

Mit einem gestohlenen Fahrzeug sind zwei Jugendliche am Samstag in Raesfeld aufgefallen: Zeugen hatten bemerkt, dass die beiden am späten Nachmittag versucht hatten, auf der Lena-Nüssing-Straße ein Fahrzeug durch Anschieben in Gang zu bringen. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Wagen am gleichen Tag in Dorsten-Rhade gestohlen worden war. Die Beamten entdeckten die beiden Jugendlichen, einen 15 Jahre alten Raesfelder und einen ebenfalls 15-jährigen Dorstener, wenig später auf der Silvesterstraße und nahmen sie vorläufig fest. Sie wurden nach den Vernehmungen in die Obhut ihrer Sorgeberechtigten entlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell