POL-GE: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 29. August, auf der Kreuzung Wilhelmstraße/Mittelstraße wurden eine 42-jährige BWM-Fahrerin und ein 44-jähriger VW-Fahrer sowie seine Mitfahrer im Alter von 22 und 54 Jahren leicht verletzt. Gegen 20.10 Uhr war die Frau aus Gelsenkirchen mit ihrem 1er auf der Mittelstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem Golf des Gelsenkircheners, an dem sich noch ein Pkw-Anhänger befand, zusammen. Der Autofahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Willy-Brandt-Allee und wollte die Mittelstraße überqueren. Ein Rettungswagen brachten die verletzten VW-Insassen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die BMW-Fahrerin will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 7000 Euro.

