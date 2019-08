POL-GE: Renitente Handy-Diebe gesucht

Polizei Gelsenkirchen

Nach einem räuberischen Diebstahl am Donnerstagmittag, 29. August, in einem Handy-Geschäft an der Bahnhofstraße sucht die Gelsenkirchener Polizei die flüchtigen Täter. Drei Unbekannte stahlen dort gegen 12.40 Uhr mehrere Vorführ-Geräte und rannten dann aus dem Geschäft. Ein Angestellter und zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf. Um die Verfolger abzuschütteln, schlug ein Dieb nach dem 22-jährigen Angestellten. Ein anderer warf ein gestohlenes Handy in Richtung der Verfolger. Das Trio konnte letztendlich entkommen. Die Gesuchten sind etwa 1,70 Meter groß, 16-20 Jahre alt und sahen südosteuropäisch aus. Einer ist schlank, hatte halblanges schwarzes Haar und trug schwarze Kleidung. Der zweite ist untersetzt, hatte einen braunen ungepflegten Bart und trug eine weiße Kappe. Der dritte Täter hatte einen weißen Kapuzenpullover an. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

