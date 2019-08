Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer greift Polizisten an - ein Beamter leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizeibeamte gestern Abend, 28.8.2019, gegen 21.10 Uhr einen augenscheinlich alkoholisierten 20-jährigen Gelsenkirchener an der Luisenstraße in Resse nach seinem Ausweis fragten, fing dieser sofort an, massiv gegen die Beamten vorzugehen. Er schlug, trat, biss und bespuckte die Beamten, die ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten durch Unterstützung weiterer Kräfte ins Gewahrsam brachten. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Einer der Beamten wurde durch den Mann leicht verletzt und musste sich ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Seinen Dienst konnte er nicht fortsetzen. Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

