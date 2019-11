Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191117 - 1177 Frankfurt-Heddernheim: Zahlreiche Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Freitag (15.11.2019) auf Samstag (16.11.2019) wurden an zahlreichen Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01.10 Uhr in der Nacht wurden in der Straße In der Römerstadt an mehreren Fahrzeugen die Spiegel abgetreten sowie beschädigt. Bislang sind bei der Frankfurter Polizei 15 Fälle bekannt. Es sind Pkw unterschiedlicher Hersteller betroffen. Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen und/oder dem Täter/den Tätern machen können, sich unter der der Telefonnummer 069/755-11400 an das 14. Polizeirevier zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

