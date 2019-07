Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Einladung für die Medien - Indienststellung von Wachpolizei beim Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium

Mainz-Kastel / Mühlheim (ots)

Bereits seit dem Jahr 2000 beschäftigt die Hessische Polizei Wachpolizistinnen und Wachpolizisten.

Erstmals werden durch Staatssekretär Dr. Stefan Heck neun Wachpolizistinnen und -polizisten im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Dienst des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums im Bereich der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim in Dienst gestellt. Ein weiterer Wachpolizist wird für das Polizeipräsidium Frankfurt in Dienst gestellt.

Zu dieser Veranstaltung am

Freitag, 12.07.2019 um 10:30 Uhr in der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim Tilsiter Straße 13

laden wir die Medien recht herzlich ein.

Im Anschluss an die offizielle Indienststellung besteht die Gelegenheit für ein Foto.

Da es sich bei der Örtlichkeit um ein nichtöffentliches Gelände handelt, bitten wir um kurze Rückmeldung sofern Sie an der Indienststellung teilnehmen möchten. Diese kann an u.a. Kontakte oder aber per Mail an poea.hbpp@polizei.hessen.de erfolgen.

Ansprechpartner für die Medien: Pressestelle HBPP Andreas Rieger 0 61 34 - 602 - 6520 oder 0173/6670838 Angela Mayer 0 61 34 - 602 - 6521 oder 0151/46526097

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell