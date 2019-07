Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Versuchter Diebstahl von 2 Ruderbooten

Rotenburg a.d. Fulda (ots)

Unbekannte gelangten, in der Zeit von Freitag Nacht bis Samstag Nachmittag, land- oder wasserseitig an das umzäunte Bootshaus des Rudervereins Rotenburg. Hier befanden sich mehrere Ruderboote außerhalb des Bootshauses abgelegt. Der oder die Unbekannten brachten zwei Ruderboote ("Einer" und "Doppel-Vierer") zu Wasser und liesen diese anschließend treiben. Die beiden Boote konnten am Samstag an der Wehranlage Rotenburg/F. (Entfernung: ca. 800 m) wiedergefunden werden. Nach ersten Feststellungen wurden die Boote nicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell