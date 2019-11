Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191117 - 1175 Frankfurt-Altstadt: Mann tätlich angegangen - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (16.11.2019) kam es in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Konstablerwache zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 54-jähriger Mann schwer verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen!

Gegen 6.40 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann in der Kurt-Schumacher-Straße auf der Höhe der Hausnummer 45 von einem oder mehreren Tätern tätlich angegangen. Selbst als er auf dem Boden lag, ließ man nicht von ihm ab und wirkte weiter auf ihn ein. Schließlich wurde die Flucht in Richtung U- bzw. S-Bahn-Station Konstablerwache ergriffen. Eine Zeugin alarmierte umgehend die Polizei. Die eintreffenden Beamten führten sofort Erste Hilfe-Maßnahmen durch. Das Opfer wurde schließlich mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen dem 54-Jährigen zur Hilfe geeilt sein. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet diese Personen sowie weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Tathergang und/oder dem Täter bzw. den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 zu melden. Der Hintergrund der Tat ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

