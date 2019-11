Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191115 - 1173 Frankfurt-Eckenheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 14. November 2019, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19.35 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Anwesen in der Sigmund-Freud-Straße ein.

Zeugen hatten beobachtet, wie ein oder zwei Täter über den Balkon im Hochparterre kletterten und in die Wohnung des Mehrfamilienhauses eindrangen, während ein Komplize "Schmiere" stand. Die Balkontür wurde aufgehebelt, die Wohnung durchsucht. Verschiedene Möbelstücke hatten der oder die Einbrecher vor die Wohnungstür geschoben. Entwendet wurden ein Samsung-Tablet sowie Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Als der "Schmieresteher" den Zeugen bemerkte, verständigte er seine Komplizen und alle flohen in unbekannte Richtung.

Die Täter (möglicherweise drei) waren schwarz gekleidet. Einer trug eine schwarze Daunenjacke und war von normaler Statur, etwa 170 cm groß und 20-25 Jahre alt. Ein anderer Täter trug einen Bart.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

