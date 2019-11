Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191114 - 1171 Frankfurt-Ginnheim: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 12. November 2019, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Frankfurter mit seinem Pkw der Marke Nissan die Hügelstraße aus Richtung der Eschersheimer Landstraße kommend, in Richtung der Rosa-Luxemburg-Straße.

Zum gleichen Zeitpunkt war ein 40-jähriger Frankfurter mit seinem Motorroller auf der Hügelstraße, aus Richtung Raimundstraße kommend, unterwegs. Als er in die Kurhessenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall mit dem Micra des 47-Jährigen. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

