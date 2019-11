Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191114 - 1169 Frankfurt-Bornheim: Altpapiercontainer in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend stand ein Altpapiercontainer in Bornheim in Flammen. Eine Ausbreitung des Feuers verhinderte die Feuerwehr.

Gegen 18:30 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Altpapiercontainer in der Inheidener Straße. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bevor er auf einen anstehenden Garagenkomplex übergreifen konnte. Der Container wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

