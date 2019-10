Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus/Einbruchversuche in Haus und Kirche

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Schälkstraße eingebrochen. Am Abend schlugen sie die Glasscheibe einer Terrassentür ein. In dem Haus wurden in diversen Räumen sämtliche Behältnisse, Schränke und Schubladen durchsucht. Nachbarn hörten gegen 20.30 Uhr Klirren und kurz darauf Schritte auf zerbrochenem Glas. Sie benachrichtigten die Polizei, die das Haus umstellte. Die Polizeibeamten durchkämmten das Haus mit Hilfe eines Diensthundes. Die Einbrecher waren jedoch bereits geflüchtet. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten die Geschädigten noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut machen.

Zeitlich nicht mehr genau einordnen lässt sich ein Einbruchversuch am Menzelweg. Zwischen dem 5. Oktober und dem vergangenen Dienstagmorgen muss jemand versucht haben, in ein Haus einzubrechen. Darauf deuten die Hebelmarken an einem Fenster.

Unbekannte haben versucht, in eine Firmenkirche an der Alexanderstraße einzudringen. Dort unterhält ein Unternehmen einen Gottesdienstraum. Am Sonntag um 13 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Montag gegen Mittag wurden die erheblichen Aufbruchspuren an mehreren Außentüren festgestellt. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in die Kirche zu gelangen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

