Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike und Lichtanlage gestohlen

Halver (ots)

Von wegen, doppelt hält besser: Am Montag hat eine Halveranerin ihr E-Bike in der Thomasstraße hinter dem Rathaus gleich mit zwei Schlössern an einem Fahrradständer gesichert. Gegen 19 Uhr stand es laut Zeugenaussagen noch dort. Als die Eigentümerin gegen 21 Uhr zurückkehrte, war das Bike mitsamt Schlössern verschwunden. Es handelt sich um ein auffälliges, weißes, faltbares E-Bike der Marke Tern mit kleinen Rädern.

Im Bächerhof sind Unbekannte in eine Garage eingedrungen und haben das Equipment eines DJs gestohlen. Es handelt sich um Scheinwerfer und ein Lichtersystem. Der Zeitraum lässt sich ungefähr eingrenzen: Der Diebstahl muss zwischen dem 18. Oktober, 12 Uhr, und dem vergangenen Dienstag passiert sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Halver unter Tel. 9199-0.

