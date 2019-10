POL-MK: Lkw hat sich Obergockeshohl verfranzt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Falsch abgebogen: Ein tschechischer Sattelschlepper hat sich am Dienstagmorgen in Obergockeshohl, am südlichsten Zipfel von Altena, festgefahren.

Er war mit Navi unterwegs auf der Höhenstraße zwischen Lüdenscheid und Werdohl und bog versehentlich nach Obergockeshohl ab. Irgendwann kam ihm dieser Sauerländer Gebirgsweg doch komisch vor und er versuchte gegen 9 Uhr zu drehen. Dabei geriet er auf einer abschüssigen Wiese in Schräglage und kam nicht mehr weiter.

Mit einem einfachen Abschleppwagen war das 17 Tonnen schwere Gefährt, beladen mit Elektroteilen, nicht zu befreien. Kranwagen und Schlepper wurden bestellt. Ein Baum musste weichen, um Platz zu machen für den Kran. Was den Unfallort brisant machte: Unterhalb der Wiese verläuft der Fuelbecke-Bach, der in die Altenaer Trinkwasser-Talsperre mündet. Für die Bergungskosten muss natürlich die Spedition aufkommen. Davon war der Fahrer gar nicht begeistert. Einsatzende: gegen 15.33 Uhr.

