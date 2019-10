Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht auf E-Center-Parkplatz

Wittingen (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019 kam es zwischen 09:50 Uhr und 09:55 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers in Wittingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein im Bereich vor der Post-Packstation abgestellter Firmenwagen eines Autohandels beschädigt. Gesucht wird ein schwarzer PKW VW Passat Variant mit Gifhorner Zulassung. Daran zu vermutende Schäden könnten vor oder an dem vorderen Radkasten der Fahrerseite liegen. Wer Angaben zu dem Fahrzeug oder zu dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Wittingen unter 05831-25288-0 in Verbindung zu setzen.

