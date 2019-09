Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Einbrüche in eine Pizzeria und eine Firma für Gartenbau

Hachenburg (ots)

Vermutlich im Laufe des Wochenendes drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Eingangstür in eine Lagerhalle eine Gartenbaufirma in Müschenbach und entwendeten dort u.a. 3 Kettensägen,einen Trennschleifer der Marke Stihl sowie einen dreistelligen Geldbetrag.

Bei einem weiteren Einbruch drangen die Täter in der Nacht zu Montag ebenfalls nach Aufhebeln der Türe in eine Pizzeria im Ziegeleiweg in Hachenburg ein und nahmen zwei Geldbörsen mit Inhalt mit. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 erbeten.

