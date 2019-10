Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt/Versuchter Wohnungseinbruch

Menden (ots)

In der Nacht zum Montag wurde in der Bodelschwinghstraße ein schwarzer Mercedes Vito an der hinteren linken Seite und im Heckbereich zerkratzt.

Im Tatzeitrum vom 17.10.2019 bis zum 26.10.2019 versuchten unbekannte Täter einen Wohnungseinbruchsdiebstahl an einer Wohnung in der Dechant-Röper-Straße. Es blieb beim Versuch, die Schäden wurden am 26.10.2019 an der Tür festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter Tel. 02373/9099-0.

