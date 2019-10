Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche geraubt

Halver (ots)

Einer 45-jährigen Frau wurde am Montag gegen 1 Uhr die Handtasche geraubt. Die 45-Jährige ging über die Taubenstraße durch den Hohenzollernpark in Richtung Von-Vincke-Straße. Im Park bekam sie einen Schubs von hinten, fiel nach vorn und hielt sich vor dem Sturz an einer Bank fest. Sie sah einen Unbekannten mit ihrer Handtasche davonlaufen. Sie wurde bei dem Raub glücklicherweise nur leicht verletzt. Täterbeschreibung: Männlich, schlanke Statur, ca. 175 - 185 cm groß, Jeanshose, dunkler (schwarzer oder blauer) Kapuzenpullover.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 02353/9199-0.

