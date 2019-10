Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Grenzübergang Lauterbourg auf der B9 gesperrt für LKW

Auf Grund einer aktuellen Veranstaltung in Frankreich ist eine Einreise für LKW am Grenzübergang Lauterbourg (Bundesstraße 9) nicht möglich. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 16:00 Uhr andauern. Dem Verkehr wird empfohlen den Grenzübergang weiträumig zu umfahren und an der BAB 65 Anschlussstelle Kandel-Süd nicht abzufahren.

