Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn-Hörbach und Hohenahr-Erda -Polizei sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Herborn-Hörbach - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Donnerstagnachmittag (28.02.32019) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B255 in Höhe der Abfahrt Amdorf. Der 46-jährige VW-Fahrer war um 16:43 Uhr vermutlich aus Richtung Westerwald kommend in Richtung Herborn unterwegs. In einer Rechtskurve kam der graue Touran von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Der aus Herborn-Schönbach stammende Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin verletzten sich schwer. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Erda - VW-Golf touchiert und geflüchtet

Ein Schaden von 1.000 Euro ließ ein Unbekannter an der Fahrertür eines abgestellten blauen VW Plus zurück. Am Donnerstag (28.02.2019) zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr parkte der Golf auf dem Edeka-Parkplatz in der Gewerbestraße. Vermutlich mit einer Fahrzeugtür oder einem Einkaufswagen stieß der Unbekannte eine Delle in die Fahrertür. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050

Kerstin Müller, Pressesprecherin

