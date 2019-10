Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Lustadt (ots)

Wegen eines medizinischen Notfalls landete am Montag gegen 13.50 Uhr ein Rettungshubschrauber in Lustadt. Ein 34 - jähriger Mann hatte sich bei Arbeiten an seinem Auto verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

