Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Verletzten

Schwelm (ots)

Am 13.07.2019 befuhr eine 32-jährige Arolsenerin gegen 15:20 Uhr mit ihrem roten VW die B483 (Talstraße) in Fahrtrichtung Schwelm. Im Einmündungsbereich Blücherstraße beabsichtigte sie zu wenden und ihre Fahrt in Richtung Wuppertal fortzusetzen. Hierbei übersah sie einen, in gleicher Richtung fahrenden, 19-jährigen Remscheider in einem Mitsubishi. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich 2 der 3 im Fahrzeug der 32-jährigen befindlichen Kinder verletzen. Weiterhin verletzen sich auch der 19-jährige Remscheider und die Beifahrerin leicht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

