Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Wegen der Missachtung der Vorfahrtsregel "Rechts vor Links" kam es am Montag gegen 10.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rülzheim. Die 44 - jährige Unfallverursacherin hatte an der Einmündung Schubertring/Römerstraße einer 31 - jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5000 EUR. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

