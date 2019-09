Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: LKW rammt parkendes Auto und fährt sich fest

Kaiserslautern (ots)

Ein LKW-Fahrer befuhr am frühen Montagabend mit seinem Sattelschlepper die Gut-Heim-Straße. Zuvor hatte er Hinweisschilder für die teils vollgesperrte Donnersbergstraße übersehen und sich so in immer schmalere Straßenabschnitte verästelt. Schließlich streifte der Mann mit dem Anhänger einen parkenden PKW und verursachte Sachschaden am Auto. Aufgrund der Enge war es dem 28-Jährigen nicht mehr möglich den LKW ordnungsgemäß wegzufahren und fuhr sich immer weiter fest. Letztlich musste der LKW abgeschleppt werden. Aufgrund dessen wurden die Mennonitenstraße teilweise und die Gutheimstraße voll gesperrt.

Anwohner beklagten, dass es bereits einige Stunden zuvor, an einer ähnlichen Stelle, zu Komplikationen mit großen Fahrzeugen gekommen war. Diesbezüglich wurden zwei weitere parkende Autos festgestellt, die ebenfalls Unfallschäden aufwiesen. Wer hierfür verantwortlich war, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Fahrerflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell