Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann belästigt junge Frau

Hochspeyer (ots)

Beim Verlassen des Bahnhofs in Hochspeyer wurde eine 18-Jährige am Montagmittag von einem Mann sexuell belästigt. Die junge Frau gab an, dass der 41-Jährige sie gepackt habe und zu sich gezogen hätte. Obwohl sich die 18-Jährige von ihm abwandte, ließ er nicht von ihr ab und belästigte sie weiter. Diese verständigte daraufhin ihre Familienangehörigen, welche unvermittelt eintrafen. In diesem Moment wollte der 41-Jährige flüchten, fiel hierbei jedoch zu Boden. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der alkoholisierte Mann von den Familienangehörigen festgehalten. Gegen den Mann, der in Nordrhein-Westfalen wohnhaft ist, wird nun ermittelt. |slc

