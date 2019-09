Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Porsche von Betriebsgelände gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Von einem Betriebsgelände in der Pariser Straße haben Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntagabend einen Porsche Macan Turbo im Wert von etwa 140.000 Euro gestohlen. Bei dem schwarzen Wagen handelt es sich um eine limitierte Ausführung, von der nur wenige Fahrzeuge produziert wurden. Am frühen Montagmorgen konnte das gestohlene Auto in Heilbronn festgestellt werden. Von den Dieben fehlte jede Spur. Wie sie es schafften, den Wagen zu knacken, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Porsche wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Zeugen, die zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 19 Uhr, Verdächtiges in der Pariser Straße wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

