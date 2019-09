Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich in der Freitagnacht wird ein geparkter PKW in der Fischerstraße durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt.

Die Geschädigte hatte ihren grauen Opel Adam in Höhe des Anwesens Fischerstraße 67 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad geparkt. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass es auf der Fahrerseite erheblich beschädigt war. Offensichtlich hatte ein anderer PKW das Auto gestreift und der Fahrer sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0631-3692150 zu melden.

