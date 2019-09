Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schildkröte wird Opfer der Flammen

Kaiserslautern (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnereistraße hat am frühen Samstagmorgen den Notruf gewählt, um einen Brand zu melden. Der 74-Jährige schilderte, dass in einem der oberen Stockwerke Flammen aus einem Fenster schlagen würden.

Die alarmierten Rettungskräfte eilten zum Brandort. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, musste sie allerdings nicht mehr eingreifen. Das Feuer war durch die anwesenden Bewohner bereits gelöscht worden.

Auf dem Balkon der Wohnung einer 41-jährigen Frau stand ein Schildkrötenterrarium. Nach ersten Feststellungen könnte ein technischer Defekt des Heizelementes zu dem Brand geführt haben.

Die Flammen setzten das Terrarium in Brand. Sie griffen nicht auf die Wohnung über. Personen wurden nicht verletzt.

Das Feuer zerstörte aber das Terrarium. Die darin gehaltene Schildkröte wurde tragischerweise ebenfalls ein Opfer der Flammen. Die Außenfassade wurde durch Rußanhaftungen geschwärzt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. |mhm

