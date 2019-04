Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 24. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW beschädigt

Sonntag, 21.04.2019, 10:00 Uhr, bis Montag, 22.04.2019, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntagfrüh und Montagfrühe einen auf dem Gelände eines Autohauses an der Goslarschen Straßen abgestellten grauen PKW Peugeot 206. Der durch eine Beule an der rechten Fahrzeugseite entstandene Sachschaden an dem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen PKW wird auf zirka 700,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schandelah: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Dienstag, 23.04.2019, gegen 15:20 Uhr

Ein 76-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag nach einem Abbiegevorgang auf der Landesstraße 633 im Bereich von Schandelah vermutlich von einer Windböe erfasst worden und dadurch zu Fall gekommen. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden, es wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell