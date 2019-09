Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb entkommt mit fetter Beute

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag ein Fachgeschäft in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt aufgesucht.

Bei der Polizei ist erst am Donnerstag eine entsprechende Strafanzeige erstattet worden. Demnach entwendete der Täter aus der Auslage des Geschäftes vier hochwertige Smartphones der Marke Apple und flüchtete. Er konnte unerkannt entkommen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die gestohlenen Mobiltelefone haben einen Wert von über 3000 Euro. Die Polizei ermittelt. |mhm

