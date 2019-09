Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alkoholisierte Fahrzeugführer fallen durch unsichere Fahrweise auf

Höxter/Marienmünster (ots)

Zwei Führerscheine stellten Beamte der Polizei in Höxter am 31.08.2019 und 01.09.2019 sicher. Zunächst war am Samstag, 31.08.2019, gegen 13.30 Uhr, eine 56-Jährige aus Höxter auf der Kreisstraße in Höxter-Brenkhausen aufgefallen. Sie fuhr mit ihrem Renault Clio in deutlich unsicherer Fahrweise und überfuhr teilweise eine Verkehrsinsel. Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten Schnapsfalschen im Auto fest. Zudem wurde in der Atemluft Alkoholgeruch bemerkt. Am Sonntag, 01.09.2019, gegen 02.50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf der B239 zwischen Marienmünster-Löwendorf und der Abtei ein VW auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise geführt wurde. Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrers aus Steinheim war auch dessen Gang unsicher. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet, Blutproben durchgeführt und die Führerscheine sichergestellt. Das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. /Te.

