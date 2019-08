Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorsense und Laubbläser entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

Am Donnerstag, 29.08.2019, führte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Grünpflegearbeiten an der Landstraße 953, zwischen Dringenberg und Neuenheerse durch. In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurden von einem mitgeführten LKW eine Motorsense und ein Laubbläser entwendet. Beide Arbeitsgeräte waren von der Marke "Stihl" und hatten einen Wert von rund 1500 Euro. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Feststellungen bzgl. Des Diebstahls gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, in Verbindung zu setzen./he

