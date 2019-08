Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gaststätte

37671 Höxter (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, 27.08.2019, auf Mittwoch, 28.08.2019, in eine Gaststätte mit Tretbootverleih eingebrochen. Die Gaststätte befindet sich an einem Freizeitsee zwischen Höxter und Godelheim. Insgesamt wurden drei Türen aufgebrochen. Neben Bargeld wurden einigen Getränkeflaschen entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 1500 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620./he

