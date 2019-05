Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 32 "Neue" für das Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Am Montag begrüßte Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi 32 neue Polizeibeamte im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Kaiserslautern. Darunter waren 24 "frischgebackene" Polizisten. Drei Jahre büffelten die jungen Frauen und Männer an der Hochschule der Polizei, um das duale Studium für den Polizeidienst erfolgreich zu meistern. Doch die intensive Lernzeit hat sich gelohnt, denn seit dieser Woche sind die "Neuen" fester Bestandteil des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Die weiteren neuen Kollegen verrichteten ihren Dienst bereits bei anderen Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz und wechselten nun zum Polizeipräsidium Kaiserslautern.

Heiner Schmolzi wünschte den neuen Beamtinnen und Beamten einen erfolgreichen Start: "Freuen Sie sich auf einen neuen Lebensabschnitt in einem Beruf, der sehr viel Erfüllung bringen kann. Bleiben Sie gesund und unversehrt im täglichen Dienst"!

Das gesamte Polizeipräsidium wünscht den neuen Kolleginnen und Kollegen eine schöne Zeit in der Westpfalz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell