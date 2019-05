Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Randalierer leistet Widerstand gegen die Polizei

Kaiserslautern (ots)

Ein Betrunkener ist am Dienstagabend gegen die Polizei vorgegangen. Zeugen meldeten, dass der Mann Passanten am Stiftsplatz beleidigt und dort randaliert. Die Polizei sprach ihn an und kontrollierte ihn. Gegen die Durchsuchung nach Ausweispapieren wehrte sich der 33-Jährige, sodass ihm Handschellen angelegt wurden. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,6 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten und pöbelte vor der Dienststelle weiter. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weswegen er anschließend in Gewahrsam genommen wurde.

