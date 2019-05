Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katze in Staubsaugerkarton gefunden (Korrekturmeldung)

Kaiserslautern (ots)

Wie heute unter https://s.rlp.de/76Buh berichtet, wurde die Katze nicht am Sonntagmorgen von einem Müllwerker gefunden, sondern bereits am Samstagmorgen. Die Polizei wurde am Sonntag von der Tierhalterin informiert. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell