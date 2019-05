Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Was führten die Männer im Schilde?

Kaiserslautern (ots)

Drei Männer verhielten sich am Montag in der Reichswaldstraße verdächtig. Die Polizei geht davon aus, dass sie nichts Gutes im Schilde führten.

Zunächst klingelte gegen 12 Uhr ein Unbekannter an der Haustür eines Seniors. Als der 84-Jährige über die Türsprechanlage fragte, wer da sei, antwortete der Unbekannte lediglich "Gas". In dem Glauben, einen Mitarbeiter der Stadtwerke einzulassen, gewährte der Rentner dem Mann Zutritt. In gebrochenem Deutsch wollte der Unbekannte wissen, ob eine Wohnung frei sei. Der 84-Jährige verneinte und der Unbekannte verließ das Anwesen, nicht jedoch, ohne vorher den Türschlossriegel umzulegen. Die Tür ließ sich so durch bloßes Aufdrücken von außen öffnen. Der Senior bemerkte dies und legte den Riegel wieder um. Die Tür war jetzt von außen nicht mehr zu öffnen. Kurze Zeit später beobachtete der Rentner, wie zwei andere Männer an der Tür rüttelten. Offensichtlich hatten sie damit gerechnet, dass sie zu Öffnen war. Was die Männer tatsächlich vor hatten ist nicht bekannt. Es lässt sich Böses erahnen.

Die Polizei warnt deshalb: Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Achten Sie darauf, dass Ihre Haus- und Wohnungstür immer verschlossen ist. Bevor Sie jemanden unangemeldet hereinlassen, vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei den Stadtwerken oder der Institution, von welcher der Unbekannte behauptet zu sein, ob diese tatsächlich einen Mitarbeiter entsandt haben. Suchen Sie sich die Telefonnummer aus dem Telefonbuch selbst heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Im Zweifel informieren Sie immer die Polizei. |erf

