Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Am Dienstagnachmittag beschädigte ein Transporter der Firma DPD auf einem Parkplatz in der Rousseaustraße mit seinem Dach die dortige Höhenbegrenzung. An der Warntafel und ihrem Gerüst sind Spuren erkennbar. Zeugen beobachteten den Unfallhergang und sprachen den Mann an, der sich anschließend unerlaubterweise entfernte. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bislang unbekannt. |akl

