Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schaufensterscheibe eingeworfen

37671 Höxter (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 30.08.2019, gegen 00:40 Uhr, meldete ein Passant der Polizei, dass die Schaufensterscheibe einer Bäckereifiliale auf dem Marktplatz in Höxter zerstört wurde. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Scheibe offensichtlich mittels eines Gegenstandes eingeworfen wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Ob Gegenstände aus dem Geschäft entwendet wurden, kann bislang nicht gesagt werden. Da es bislang noch keine Hinweise auf den oder die Täter gibt, bittet die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, um Hinweise von Zeugen./he

