Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Tag der offenen Tür bei den Löschgruppen Lendringsen

Menden (ots)

Die Löschgruppen Lendringsen der Freiwilligen Feuerwehr Menden öffnen auch in diesem Jahr am Samstag, 01.06.2019, und am Sonntag, 02.06.2019, ihre Türen.

Die Lendringser Wehr lädt alle interessierten am Samstag ab 19 Uhr in ihr Gerätehaus ein. An der Florian-Eiche, auf dem Platz hinter dem Gerätehaus, wird sich bestens um das leibliche Wohl durch die Wehrleute aus Lendringsen gekümmert. Der Sonntag ist dann ab 11 Uhr der Familientag beim Feuerwehrfest. Die Kinder können sich am Sonntag auf ein Spielparadies mit großer Hüpfburg freuen. Außerdem kann bei der Übung der Kinderfeuerwehr das neue MINI-Löschfahrzeug bestaunt werden.

Die erwachsenen Besucher können sich über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr informieren. Die Löschgruppen der Feuerwehr Lendringsen freuen sich auf viele Besucher und möglichen Nachwuchs für die Einsatzabteilung!

