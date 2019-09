POL-PPWP: Dritte Liga: 1. FC Kaiserslautern empfängt 1. FC Magdeburg

Polizeipräsidium Westpfalz

Am Samstag wird der 1. FC Magdeburg auf dem Betzenberg zu Gast sein. Es ist die erste Begegnung der beiden Vereine. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.

In der Barbarossastadt werden etwa 22.000 Fans erwartet. Deshalb ist am Spieltag mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Polizei appelliert an alle Fußballfans, möglichst frühzeitig anzureisen und bei ihrer Planung ausreichend Zeitpuffer einzubauen.

Fußballbegeisterte, die mit dem Auto zum Spiel kommen, sollten sich rechtzeitig über Parkmöglichkeiten und das Angebot des Park & Ride-Service informieren. Shuttlebusse fahren ab "Universität" und "Kaiserslautern-Ost" (Parkplatz Schweinsdell) ab. Die Straßen in Stadionnähe bieten keine ausreichenden Parkplätze.

Die bis zum letzten Wochenende gesperrte Ortsumgehung Hochspeyer (B37) ist mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Mit Verkehrsbehinderung ist in diesem Bereich nicht mehr zu rechnen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sollte ebenfalls genügend Zeit für Verzögerungen einplanen und seine Reisezeiten so wählen, dass er rechtzeitig in Kaiserslautern ankommt. Das Stadion öffnet am Samstag bereits zwei Stunden vor Spielbeginn seine Tore.

Die Anhänger des 1. FC Magdeburg haben zu einem Fanmarsch vom Messeplatz zum Stadion aufgerufen. Sie wollen sich ab 11 Uhr treffen.

Das Einsatzkonzept der Polizei sieht auch bei dieser Begegnung eine strikte Trennung der jeweiligen Fans vor. Damit soll gewährleistet werden, dass rivalisierende Anhänger auf dem Weg ins Stadion und zurück nicht aufeinandertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen kommt es zu vorübergehenden Straßensperrungen und damit zu Verkehrsbehinderungen. Davon betroffen sind der Bereich um den Messeplatz sowie die Zollamtstraße, der Elf-Freunde-Kreisel und die Unterführung in der Eisenbahnstraße.

Die Einsatzkräfte sind bestrebt, die Sperrungen und damit die Wartezeiten für die Fußballfans und für alle anderen Verkehrsteilnehmer so kurz wie möglich zu halten. Dennoch lassen sich Verzögerungen und Unannehmlichkeiten insbesondere nach Spielende nicht immer vermeiden.

Das Social Media-Team der Polizei begleitet das Spiel auch wieder über Twitter, wo es vor, während und nach der Begegnung aktuelle Infos geben wird. Folgen Sie uns: https://Twitter.com/polizei_kl. |mhm

